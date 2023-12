Er war zwölf Jahre lang Herr über die meisten Wohnungen in Gardelegen: Wolfgang Oelze über die Branche, über Mieter und Mieten, Erfolge, Sorgen und das Backhaus.

Wolfgang Oelze (vorn) geht in Ruhestand. Neuer Geschäftsführer der Wobau wird Markus Wöhling.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gardelegen - Mieter in Gardelegen haben selten große Probleme. Wohnraum ist keine Mangelware. Die Mieten sind erschwinglich. Die meisten Wohnungen sind solide ausgestattet und oft gut saniert. Gerade letzteres ist auch Gardelegens größtem Vermieter zu verdanken. Die hundertprozentige Tochter der Hansestadt Gardelegen wurde in den vergangenen zwölf Jahren von Wolfgang Oelze geleitet. Er geht in den Ruhestand und blickte noch einmal gemeinsam mit der Volksstimme zurück.