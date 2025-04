Dieser Diebstahl macht alle Betroffenen fassungslos: Aus dem Freibad in Kalbe wurde wichtiges Material geklaut, das für die Sanierung des Schwimmbeckens gedacht war.

Noch kann die Spezialfirma, die das Becken in Kalbe reparieren soll, weiterarbeiten.

Kalbe. - Hier hat nicht etwa jemand schnell mal was mitgehen lassen, so viel ist sicher. Wer hier zugange war, hatte die Aktion geplant. In solchen Größenordnungen klaut man nicht nebenbei. Und man lädt solches Diebesgut auch nicht auf einen Fahrradgepäckträger: Die Diebe hatten mindestens einen Kleintransporter und vermutlich auch eine Sackkarre dabei. Mehr als zwanzig 40-Kilogramm-Säcke wasserfesten Spezialzements fehlen seit gestern der Firma, die aktuell den Beckenboden im Kalbenser Freibad saniert.