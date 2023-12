Kinder geben am Gardelegener Rathausplatz ihre geputzten Stiefel ab und suchen sie ab nächster Woche in den Schaufenstern der Innenstadt.

Blitzeblank sauber geputzte Stiefel wurden am Freitag von vielen Kindern auf dem Gardelegener Rathausplatz abgegeben. Die sind nun erstmal weg. Erst am Nikolaustag, 6. Dezember, werden sie wieder auftauchen. Und zwar in den Schaufenstern der Innenstadtgeschäfte. Dort müssen die Kinder ihre Schuhe suchen, die dann natürlich mit süßen Überraschungen gefüllt sind.

Die Händler freuen sich sicher auch über die Eltern der Kinder, die vielleicht noch das eine oder andere Weihnachtsgeschenk in der Stadt kaufen. Noch ein Tipp: Im Adventstürchen am Montag versteckt sich um 17 Uhr der Nachwuchs der Jagdhornbläser aus der Hansestadt.

Die Türchen am Wochenende

Die Kinder öffnen jeden Tag eines, hinter dem – mindestens – etwas Süßes steckt. Und ein Türchen öffnet sich nun auch wieder jeden Tag auf dem Gardelegener Rathausplatz Punkt 17 Uhr – nämlich das Türchen am Adventshaus. Dahinter steckt immer eine Überraschung. So am Sonnabend eine Märchenstunde und am Sonntag musikalische Weihnachtsgrüße aus der Ukraine. Täglich sind die Rotarier mit Punsch & Glühwein vor Ort. Und täglich gibt es auch ein Bratwurst-Angebot.