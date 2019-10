Kater Murmel ist verschwunden. Seine Besitzer hoffen, dass das Tier bald wieder auftaucht.

Gardelegen l Kater Murmel wird vermisst. Seit dem 12. Oktober ist der weiß-rote Kater nicht nach Hause gekommen. Gegen 18 Uhr wurde er von seiner Familie das letzte Mal gesehen. Sein Zuhause ist im Bereich Jägerstieg und Schillerstraße in Gardelegen. Murmel ist drei Jahre alt, kastriert und gechipt. Das Tier ist sehr zutraulich.

Wer Kater Murmel gefunden hat oder weiß, wo er sich aufhält, melde sich beim Tierregister Tasso unter der 24-Stunden-Notruf-Nummer 06190/93 73 00 oder per Mail unter info@tasso.net. Die Suchdienstnummer ist anzugeben. Für Kater Murmel lautet diese S2421425. Ein Tasso-Tipp ist zudem, dass Tiere oftmals versehentlich eingesperrt werden. Deshalb werden Anwohner in der Nachbarschaft gebeten, einmal in Garagen, Kellerräumen oder Gartenhäusern nachzusehen.