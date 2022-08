Grocholl in Kalbe: Keine Entlassungen, aber Veränderungen

Einer der größten Arbeitgeber in Kalbe ist die Grocholl GmbH. Was ist dran an den Gerüchten, dass die Mitarbeiter der Zwiebelproduktion dort ihren letzten Arbeitstag hatten?

Kalbe - Stehen bei einem der größten Arbeitgeber in Kalbe, der Grocholl GmbH & Co. KG, Entlassungen an? Das Gerücht verbreitete sich in dieser Woche in der Mildestadt. Mitarbeiter in der Zwiebelproduktion hätten am Mittwoch demnach ihren letzten Arbeitstag.