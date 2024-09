Auf dem Truppenübungsplatz Altmark ist am Freitag während einer Übung der Bundeswehr ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr kämpfte stundenlang gegen die Flammen und den Wind.

Auf dem Gelände des Gefechtsübungszentrums Heer bei Gardelegen in der Altmark ist am Freitag bei einer Übung der Bundeswehr ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr kämpfte kange, die Flammen vom Wald fern zu halten. .

Letzlingen - In den Leitstellen rund um den Truppenübungsplatz Altmark liefen am Freitagnachmittag die Drähte heiß. Besorgte Bürger meldeten hohe Rauchschwaden über dem Gefechtsübungszentrum Heer. Brandgeruch wurde selbst am Rande Gardelegens noch wahrgenommen. Angefacht durch den Wind breitete sich das Feuer, das während einer Übung entstanden war, rasant aus.