Das Klärwerk Gardelegen will sich für die Zukunft aufstellen und seinen, nicht unerheblichen Energiebedarf selbst erzeugen. Die Umsetzung erfordert allerdings Investitionen von 4,5 Millionen Euro.

Gardelegen. - Energetische Optimierung der Kläranlage – ein trocken klingender Titel für ein Projekt, das alles andere als staubtrocken sein dürfte. Denn am Ende soll eine energieautarke Kläranlage stehen, zumindest in der Bilanz. Bei einem Jahresverbrauch von über 720.000 Kilowattstunden eine Herausforderung. Auch in Sachen Investitionen und Kosten.