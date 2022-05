Kriminalität Großrazzia in Gardelegen: Polizei durchsucht Haus an der Bahnhofstraße

Großeinsatz für Mitarbeiter des Landeskriminalamtes und der Polizei am Mittwochmorgen in Gardelegen. Zahlreiche Beamte durchsuchen ein Haus an der Bahnhofstraße. Augenscheinlich wird Beweismaterial gesichert. Das ist bisher bekannt.