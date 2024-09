Die Ausbildung von Soldaten, auch in Vorbereitung von Auslandseinsätzen, ist das Kerngeschäft des Gefechtsübungszentrums (GÜZ) des Heeres.

Gardelegen - 1.500 Menschen – in Uniform und in Zivil – sind auf dem Truppenübungsplatz Altmark mit dem modernsten Gefechtsübungszentrum Europas beschäftigt. Die Zivilkräfte sind vor allem bei der Saab Training and Simulation GmbH angestellt. Der Vertrag mit dem Bund läuft Ende Januar 2026 aus. Wie geht es dann weiter?