In die Brunauer Grundschule ist bereits viel investiert worden. Und es geht weiter. Dann aber ohne Fördermittel. Wie will die Stadt Kalbe das anstellen?

Grundschule Brunau: Was am Altbau geplant ist

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Brunau - Das Dach des Brunauer Grundschulaltbaus und die Fassade sollen zeitgleich saniert werden. Denn die Stadtverwaltung in Kalbe will das Objekt aus Kostengründen nur einmal einrüsten lassen. Aber kann sie die Maßnahmen überhaupt so vorantreiben wie ursprünglich angedacht?