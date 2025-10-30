Gruselmonster, Geister und Hexen sind in Kloster Neuendorf unterwegs und bringen Unheil ins Dorf. Immer dann, wenn die Dunkelheit über den Klosterpark hereinbricht. Es ist genug, findet der Amtmann des Dorfes und ruft die mutigsten Geisterjäger zur Hilfe – zur „Geisterjagd im Klosterpark“. Und die startet am Sonnabend, 1. November, im Rahmen der achten Klosteraner Gruselnacht. Los geht es um 18 Uhr. Und die Geisterjäger hoffen auf viele Helfer aus nah und fern.

Der Amtmann führt mit düsteren Geschichten, Feuerwerk und einem abwechslungsreichen Grusel-Programm durch den Abend. Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich auch gesorgt. Der Eintritt ist frei. „Wir freuen uns auf viele Gäste, die sich dem Spuk stellen und gemeinsam mit uns einen unvergesslichen Abend erleben“, sagt Andreas Höppner vom Förderverein Kloster Neuendorf. Und wer schon vorab mal neugierig ist, kann sich auf YouTube einen Videoclip anschauen, einfach „Gruselnacht Kloster Neuendorf“ eingeben, und schon geht der Spuk los.