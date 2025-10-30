In Genthin und Umgebung sind einige Straßen in keinem guten Zustand – gerade bei einbrechender Dunkelheit ist Vorsicht geboten.

Im Herbst machen Laub und defekte Straßen den Autofahrern zu schaffen.

Genthin - Nach der Zeitumstellung, wird es nun am Abend früher dunkel. Auto- und Radfahrer müssen daher beonders aufmerksam fahren. Noch schwieriger wird es, wenn Fahrbahnschäden hinzukommen. Die Volksstimme hat einige aktuelle Probleme in der Region Genthin zusammengetragen.