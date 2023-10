Endlich wieder ein schaurig-schöner Abend in Kloster Neuendorf – ein Riesenaufwand aber auch ein Riesenspaß.

Gruselnacht: In Kloster-Neuendorf regiert die Addams Family

Kloster-Neuendorf - Direkt vor der Kirche stehen spinnwebenumwaberte Grabsteine. Seltsames Licht verwandelt die Straße davor in eine Filmkulisse. Das Gemeindehaus ist überschattet von Fledermausflügeln. Davor hat sich die Addams Family eingefunden. Papa Gomez samt eiskaltem Händchen, Mama Morticia und die Kinder Wednesday und Pugsley sind schon da, Onkel Fester auch, nur die Großmama fehlt noch, ruft Papa Gomez ins Mikrofon. Da wird ein Sarg vors Gemeindehaus gezogen. Darin liegt sie. Zum Glück. Nun sind alle komplett. Der Spuk kann beginnen ...

Verrückte Halloween-Süßigkeiten boten als gruseligen Nonne Verane Schellhase und als Hexe Melanie Grzywotz an. Gexext wurde auch. Foto: Gesine Biermann

Auf den haben die Kloster-Neuendorfer schließlich ganze drei Jahre gewartet. So lange gab es keine Gruselnacht mehr. Am Sonnabend lebte die Tradition wieder auf. Diesmal regierte im Dorf für eine Nacht die Addams Family. Die Rolle von Clanchef Gomez hatte passenderweise gleich Ortsbürgermeister Andreas Höppner übernommen. Dass der Boss ein „eiskaltes Händchen“ hat, wusste bislang wohl niemand im Dorf. Die Dekoration auf seiner Schulter war jedenfalls ein echter Hingucker.

In die Rolle von Familienchef Gomez Addams war passenderweise Ortsbürgermeister Andreas Höppner geschlüpft. Inklusive eiskaltem Händchen. Foto: Gesine Biermann

So wie überhaupt alles rund ums Gemeindehaus. Die Kloster Neuendorfer hatten – wieder einmal – eine perfekte Gruselkulisse geschaffen. Es gibt Stände mit Halloween-Süßigkeiten, etliche sogar selbst gemacht, wie die beiden Hexen am Stand glaubhaft versicherten, eine Feuerschale sorgte für Wärme und mystische Schatten und ein künstlich angelegter Friedhof für wohlige Schauer – aber eben nicht für echten Horror, denn schließlich waren auch die kleinen Geister mit an Bord.

Vor allem aber viele dekorative Details und tolle Kostüme machten die Gruselnacht zu einem echten Riesenspaß für alle. Der Riesenaufwand hatte sich also wieder gelohnt. Und irgendwie passte dann sogar das – gar nicht gruselige – Feuerwerk. Denn dieses Fest war ein echter Knaller.