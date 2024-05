Das Eiscafé Venezia gibt es in Gardelegen nicht mehr, obwohl Inhaber Axel Seitert die Schließung bedauert. Sein Eis wird es aber bald wieder an neuer Stelle in der Hansestadt geben.

Axel Seifert hat das Eiscafé Venezia in Gardelegen nach fast 30 Jahren geschlossen. Das Eis aus seiner Manufaktur gibt es trotzdem weiterhin – auch in der Hansestadt.

Gardelegen - Fast 30 Jahre lang war das Eiscafé Venezia in Gardelegen ein Anlaufpunkt für Freunde der süßen Abkühlung. Doch in diesem Jahr stehen die vor verschlossenen Türen. Axel Seifert hat den Betrieb geschlossen. Für alle Fans des Venezia-Eises gibt es jetzt aber gute Nachrichten, denn sie haben auch künftig in Gardelegen die Möglichkeit, ihr Lieblingseis zu essen – an einem neuen Standort.