Einen direkten Bezug zur palästinensischen Terrororganisation Hamas sieht ein Bürger bei einem Geschäft in Gardelegens Innenstadt. Er fordert die Umbenennung, schreibt von Dschihadismus und Antisemitismus.

Hamas in Gardelegen? Aufregung wegen Shisha & Candy Shop

Stellt dieses bunte Schild am Laden einen bewussten Bezug zur palästinensischen Terrororganisation Hamas her? Ein Bürger glaubt das und fordert die Umbenennung des Geschäftes. Der Fall liegt nun beim Altmarkkreis Salzwedel, den die Hansestadt Gardelegen um Prüfung bat.

Gardelegen. - Wird mit einem Geschäft in Gardelegen quasi Werbung für die radikalislamische Hamas gemacht? Davon scheint zumindest ein Bürger überzeugt, der am Namen eines Ladens Anstoß nimmt. Dessen kurdischer Inhaber, der ein ähnliches Geschäft in Haldensleben betreibt, erklärt, warum er es „Hama's Shisha & Candy Shop“ nennt.