Freier Eintritt Besondere Highlights beim Hansefest Gardelgen
MDR-Party, Feuershow, Oldtimer und Hüpfburgen: Das Hansefest Gardelegen 2025 bietet ein volles Programm mit kostenlosem Eintritt. Auf dem Rathausplatz und in der Innenstadt gibt es Live-Musik, Mitmachaktionen und Kulinarisches.
Aktualisiert: 17.09.2025, 13:39
Gardelegen. - Drei Tage Partyspaß mit Programmen auf drei Bühnen und einer Kleinkunstbühne am Aschberg, Flaniermeile, Rummel und einer großen Hüpfburgenwelt – das alles und noch viel mehr gibt es beim 26. Hansefest 2025, und zwar vom 19. bis 21. September in Gardelegens Innenstadt – und das bei freiem Eintritt zum Festgelände.