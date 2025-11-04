Arbeiten im Kreis Stendal Weniger freie Jobs im Raum Osterburg: Wirtschaftsflaute erreicht Kreis Stendal

Neueste Zahlen vom Arbeitsmarkt im Kreis Stendal zeigen einen Negativtrend: Im Raum Osterburg gibt es jetzt weniger freie Jobs. Was das für Menschen auf Arbeitssuche in der Region bedeutet.