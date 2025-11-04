Arbeiten im Kreis Stendal Weniger freie Jobs im Raum Osterburg: Wirtschaftsflaute erreicht Kreis Stendal
Neueste Zahlen vom Arbeitsmarkt im Kreis Stendal zeigen einen Negativtrend: Im Raum Osterburg gibt es jetzt weniger freie Jobs. Was das für Menschen auf Arbeitssuche in der Region bedeutet.
04.11.2025, 05:48
Osterburg. - Üblicherweise können die Arbeitsmarktexperten im Oktober positive Zahlen vermelden, wenn die Sommerpause endet und das neue Ausbildungsjahr beginnt. Doch die bundesweit schwächelnde Konjunktur sorgte vergangenen Monat für rote Zahlen, auch im Raum Osterburg.