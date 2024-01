Der Altmarkkreis Salzwedel will mehr Geld von der Hansestadt Gardelegen. Das könnte zu einer Klage führen, denn in der Verwaltung zweifelt man die Berechnungen an.

Gardelegen. - Keine dringend notwendigen Arbeiten am Dorfgemeinschaftshaus Berge, keine am Kulturhaus Letzlingen. Die Hansestadt Gardelegen konnte im vergangenen Jahr so einige geplante Maßnahmen, die den Bürgern – und auch der Verwaltung – eigentlich am Herzen liegen, nicht angehen. Und das könnte sich in Zukunft fortsetzen. Fraglich, ob Projekte wie die geplante schöne, neue Kita Solpke oder neue Feuerwehrgerätehäuser umgesetzt werden können, wenn die Stadtkasse sich weiter so leert. Die Verwaltung erwägt deshalb inzwischen gar, gegen den Altmarkkreis zu klagen.