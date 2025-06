Gute Quote, schlechte Chancen: Im Norden des Kreises Stendal ist es für viele Arbeitnehmer schwer, einen neuen Job zu finden. Ein Überblick, wo Mitarbeiter gesucht werden.

Hier werden Mitarbeiter in Osterburg, Seehausen und Stendal gesucht

Freie Jobs in Stendal und Osterburg

Osterburg. - Circa sieben Arbeitslose buhlen in der Region Osterburg um eine freie Arbeitsstelle, statistisch gesehen. Das zeigen neue Zahlen der Agentur für Arbeit aus dem Norden des Landkreises Stendal, die Ende Mai veröffentlicht wurden. Es sind gute Nachrichten, denn mit 8,5 Prozent liegt die Arbeitslosenquote im Bereich Osterburg niedriger als im wirtschaftlich vermeintlich stärkeren Raum Stendal (9,5 Prozent). Was sich in der Statistik gut liest, hat aber eine Schattenseite: In der Region um Osterburg gibt es insgesamt nur wenige freie Jobs für Arbeitssuchende.