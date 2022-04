Hasenpost aus Gardelegen

In knapp zwei Wochen wird das Osterfest gefeiert. Wer dafür noch an den Osterhasen schreiben möchte, sollte sich sputen.

Maxima Kuhn, Auszubildende der Verwaltung, am Osterhasenbriefkasten. Dieser hängt an der Rathauskellertür gegenüber dem Brunnen.

Gardelegen (vs) - Wer in diesem Jahr Post für den Osterhasen hat, kann diese ab sofort unfrankiert bis Dienstag, 5. April, in den gelben Briefkasten an der Tür zum Rathauskeller gleich gegenüber dem Brunnen einwerfen.

Herr Hanni Hase, wohnhaft am Waldrand 12 in Ostereistedt, freut sich über jeden Brief – ganz gleich ob gemalt, gebastelt oder geschrieben. Und natürlich gibt es bis zum Osterfest auch noch eine Antwort von Hanni Hase.

Daher ganz wichtig: Auf dem Umschlag muss die Adresse des Kindes notiert sein, damit die Antwort vom Osterhasen auch ankommen kann. Nur dann können die Kinder erfahren, was im Osterpostbüro so los ist und wie sich der Osterhase und seine fleißigen Helfer auf das nahende Osterfest vorbereiten.

Jedes Kind bekommt zusätzlich eine kleine Überraschung.