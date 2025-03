Spektakuläre Hochzeits-Location fast für lau: Was und wo in Kalbe gefeiert werden kann

Heiraten in besonderer Atmosphäre

Abends zwischen historischen Mauern stehen und plaudern. So könnte das Ende einer romantischen Hochzeitsfeier im Kulturhof Kalbe aussehen.

Kalbe - Na das ist doch mal ein Angebot: Eine Hochzeitslocation im Wonnemonat Mai für ganz kleines Geld mit Platz im Innen- und Außenbereich für viele Gäste … Genau das bietet nämlich aktuell der Kalbenser Künstlerstadtverein an: „Wir vergeben eine traumhafte Hochzeit in unserem schönen Kulturhof“ heißt es in einer Pressemitteilung des Vorstandes.