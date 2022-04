Heizen mit Holz: Gardelegener Schornsteinfeger geben Tipps

Gardelegen - Während Gas- und Ölpreise explodieren, liegt nach den schlimmen Frühjahrsstürmen in der Altmark (Brenn-)Holz in Massen in den Wäldern. Kein Wunder, dass viele Eigenheimbesitzer darüber nachdenken, einen Kaminofen nachzurüsten. Eine Neuregelung, die seit Anfang 2022 in Kraft ist, macht das teilweise schwierig.