In Gardelegen ärgern sich Anwohner über liegengebliebenen Hundekot auf Gehwegen, Grünflächen und beliebten Spazierwegen. Das Ordnungsamt verweist auf klare Regeln, Bürger fordern mehr Kontrollen und Maßnahmen.

In Gardelegen bleibt der Kot vom Hund oft liegen. Anwohner machen ihrem Frust auf Facebook Luft.

Gardelegen. - Immer wieder sorgt Hundekot in Gardelegen für Ärger. Im sozialen Netzwerk Facebook machen Anwohner ihrem Frust Luft und berichten von verschmutzten Gehwegen, Grünanlagen und beliebten Spazierwegen. „Als Hundebesitzer ist es krass, selbst zu sehen, wie viele Hundehaufen nicht weggemacht werden“, schreibt eine Nutzerin. Eine andere ergänzt: „In Gardelegen ist das ganz schrecklich! Egal wo man langgeht. Auf dem Wall, in der Stadt, Wohngebieten, auf Wiesen.“