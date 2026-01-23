Mit wachsender Begeisterung macht sich Undine Harbordt aus Osterode am Fallstein einen Namen als Hobbyfotografin im Harz. Bekannt aus Ausstellungen, Zeitungen und Kalendern verrät sie, welche Motive und Orte sie vor der Linse hat.

Der Winterling in ihrem Vorgarten ist der erste Frühlingsbote im Jahr, den Hobbyfotografin Undine Harbordt aus Osterode am Fallstein vor ihrer Linse hat.

Osterode. - Der leuchtend gelbe Winterling im Vorgarten von Undine Harbordt ist einer der ersten Frühlingsboten, den die passionierte Hobbyfotografin festhalten will. Sie ist in jeder Jahreszeit rund um ihren Heimatort Osterode am Fallstein (Landkreis Harz) gern mit der Kamera unterwegs. Dabei geht es ihr um mehr als um das perfekte Bild. Die Fotografie hat ihr nach einer schweren Krise „ein Stück Lebensqualität zurückgegeben. Sie war der Schlüssel.“ Die Frührentnerin erzählt, warum.