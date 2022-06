Historisches in neuem Glanz in Gardelegen

Die historische Altstadt wird immer ansehnlicher. Jüngstes Beispiel ist die alte Löwenapotheke, die in neuem Glanz erstrahlt. Sie war eine Station beim Stadtspaziergang zum Thema Städtebauförderung, denn ohne Förderung wäre so einiges nicht möglich gewesen.

Auch Planer Matthias Lofing(3. von rechts) war mit vor Ort und erläuterte die Maßnahmen an der alten Löwenapotheke und die Pläne für die Reutter-Grundschule.

Gardelegen - Auch die historischen Stadtführungen beginnen meist auf dem besonderen, dreieckigen Rathausplatz mitten in der historischen Altstadt in Gardelegen. Und auch am Dienstag, 14. Juni, war er Ausgangspunkt für eine besondere Führung, bei der das Thema Städtebauförderung im Mittelpunkt stand. Aus welchem Grund?