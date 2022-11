Hubertusmesse: Kein kirchlicher Segen für das Töten von Tieren

Mit Jagdhörnern wird bei einer Jagd kommuniziert. In Gardelegen werden am Freitag keine einfachen kleinen, sondern große Parforcehörner bei der Hubertusmesse in der Marienkirche erklingen.

Gardelegen - Was wollen so viele Jäger in der Marienkirche? Das wird sich mancher am Freitag, 25. November, fragen. Dann nämlich findet in Gardelegen ein besonderer Gottesdienst, die Hubertusmesse, statt. Und die ist dank der Parforcehornbläsergruppe „Mildetal“ nicht nur für Jäger, sondern auch für Musikfreunde sehens- und hörenswert - und sie soll unnötige Tierquälerei verhindern.