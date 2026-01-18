Ein Jäger aus der Einheitsgemeinde Gardelegen wird wegen einer Tat im Vollrausch verurteilt. Nach einer Feier soll er zu seiner Ehefrau unter anderem gesagt haben: „Ich jage dir eine Kugel in den Kopf“.

„Ich jage dir eine Kugel in den Kopf“ - Urteil gegen Jäger im Vollrausch

Das Amtsgericht Gardelegen verurteilte einen Mann aus der Einheitsgemeinde Hansestadt Gardelegen. Er hatte seiner Frau im Vollrausch mit dem Tod gedroht.

Gardelegen. - Die Nacht im Frühjahr 2025 wird in einem kleinen Gardelegener Ortsteil so schnell keiner der Beteiligten vergessen. Ein Mann soll nach einer Feier seine Frau mit dem Tode bedroht und gesagt haben: „Ich jage dir eine Kugel in den Kopf“. Nun kam es zum Prozess vor dem Amtsgericht Gardelegen – und zu einer Verurteilung.