Knapp 5.900 Einwohner der Gemeinde Huy waren am Sonntag (15. Februar) aufgerufen, den Nachfolger für das im August 2025 gestorbene Gemeindeoberhaupt Maik Berger (SPD) zu wählen. Mit insgesamt acht Kandidaten versprach der Urnengang Spannung.

Bürgermeisterwahl im Huy: Welche zwei Kandidaten es in die Stichwahl geschafft haben

Knapp 5.900 Wähler aus dem Huy waren am Sonntag (15. Februar) zur Wahl des künftigen Bürgermeisters aufgerufen.

Gemeinde Huy. - Mit insgesamt acht Anwärtern – bis auf einen SPD- und einen AfD-Kandidaten alle parteilos – versprach die Bürgermeisterwahl im Huy (Harzkreis) Spannung und ließ obendrein auch eine Entscheidung in der Stichwahl erwarten. Nun gibt es klare Fakten.