Nachdem ein erster Versuch scheiterte, sollen die Genthiner jetzt mit Gigabit-Geschwindigkeit surfen. Doch Glasfaser kommt nicht einfach so.

Jetzt soll es mit dem Verlegen von Glasfaserkabeln in Genthin losgehen.

Genthin - Viele Genthiner Haushalte haben in diesen Tagen Post zum Thema Glasfaser bekommen – und sich gefragt, ob diese wirklich von der Telekom stammt. Leserinnen und Leser meldeten sich dazu bei der Volksstimme. Denn die Internetseite „Highspeed vor Ort“ ist mit einem Heko Büroservice verbunden. Telekom-Sprecher Georg von Wagner stellt klar: „Das hat seine Richtigkeit. Heko ist unser Vertriebspartner im Rahmen des Glasfaserausbaus.“