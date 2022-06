Berufungsprozess Im Kalbenser Ortsteil Ex-Freundin verprügelt: Landgericht verkündet Urteil

Im Landgericht Stendal wurde am Mittwoch (16. Juni) das Urteil über einen Mann verhängt, der 2019 in einem Kalbenser Ortsteil seine Ex-Freunde verprügelt haben soll. Deshalb wurde er bereits zu einer Haftstrafe verurteilt. Seither leide er unter Angststörung. Er ging deshalb in Berufung.