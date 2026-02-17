Wenn auf der Landesstraße nichts mehr geht Immer wieder Störungen am Bahnübergang Beese
Er ist nicht der einzige Bahnübergang, an dem die Schranken schon mal ungewollt unten bleiben. Aber in Beese kam das in dieser Woche nicht zum ersten Mal vor.
17.02.2026, 17:51
Beese - Ein Blick ins Meldungsarchiv verrät es: Der Bahnübergang in Beese ist störanfällig wie kaum ein anderer in der Region. Erneut waren die Schranken dort nun für längere Zeit geschlossen. Nichts ging mehr auf der Landesstraße 15. Die Frage nach dem Warum ließ die Deutsche Bahn indes erst einmal unbeantwortet.