Die Gesamtkonferenz der Sekundarschule Kalbe hat eine Änderung der Hausordnung beschlossen, in der nun auch der Umgang mit Handys klar geregelt ist.

In der Sekundarschule Kalbe bleiben die Handys der Schüler aus

Kalbe - Handys im Unterricht? In der Kalbenser Sekundarschule ist das für Schüler tabu. Und ab Beginn des kommenden Schulhalbjahres ist das dann auch in der Hausordnung verankert. Die Gesamtkonferenz hat dafür in dieser Woche grünes Licht gegeben.