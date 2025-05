Gardelegen/gb. - Der oder die Brandstifter werden immer dreister. So gut wie jedes Wochenende wird mittlerweile ein Feuer gelegt. Auch am gestrigen Sonntag brennen am Gardelegener Bura-Möbelmarkt wieder zwei Papiercontainer. Und das am hellichten Tag.

Den ersten Einsatz fahren die Feuerwehrleute mit 18 Kameraden und vier Fahrzeugen morgens gegen 10 Uhr. Von einem der Container ist da schon nichts mehr übrig, ein zweiter kann gelöscht werden.

Einsatzkräfte genervt

Weil der noch ein bisschen vor sich hin qualmt, ruft ein besorgter Bürger gegen 13 Uhr am Mittag noch einmal bei der 112 an.

Wieder sind 17 Retter im Einsatz. Zwei von vier Fahrzeugen können zum Glück gleich wieder umdrehen. Die Kameraden füllen den Container vor Ort mit Wasser und rücken ebenfalls ab.

Mittlerweile zeigen sich die Gardelegener Einsatzkräfte mehr als genervt davon, dass sie permanent unnötig rausfahren müssen. Zum Abschied hieß es gestern schon ironisch: „Na dann bis zum nächsten Wochenende.“