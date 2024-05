Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gardelegen/vs. - Zehn Teile Käse im Eimer – und das für 15 Euro – natürlich mit Eimer: Am Wochenende, 7. bis 9. Juni, sind in Gardelegen die Marktschreier los. Die Verkaufswagen werden auf dem Holzmarkt stehen. Und dort wird es dann lautstark wie auf dem berühmten Hamburger Fischmarkt zu gehen. Natürlich im Miniaturformat, aber Spaß und Unterhaltung gibt es auf jeden Fall, versichert der Veranstalter, die Event- und Werbeagentur Jobo. Die hat ihren Sitz zwar im südlichen Ruhrgebiet in Nordrhein-Westfalen, aber „hanseatische Stimmung mit Gaumenschmaus ist in Gardelegen garantiert“, betont Achim Borgschulze von der Agentur.