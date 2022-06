Wohnungsbau In Kalbe entstehen im leerstehenden Altneubau neue Wohnungen

Mehr als 20 Jahre lang stand der Altneubau an der Schulstraße in Kalbe schon leer. Nun soll dort wieder Leben einziehen. Zwei Brüder aus der Region kauften das Objekt. Sie sanieren es und schaffen somit neuen Wohnraum in der Milde-Stadt. Was genau ist geplant?