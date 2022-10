Energiesparen? In Kalbe ja, aber mit Augenmaß

Wo steckt noch Potential? In welchem Bereich können in Kalbe und in den Ortschaften noch Energie eingespart werden? Die Stadtverwaltung ist gerade dabei, dies zu überprüfen. Bürgermeister Karsten Ruth warnt hingegen vor „blinden Aktionismus“ um des Sparens willen. Maßnahmen sollten auch sinnvoll sein.