Für eine vielseitigere Nutzung werden 900.000 Euro in den Umbau der Gardelegener Bibliothek investiert. Die bekommt sogar eine grüne Dachterrasse.

Gardelegen (he) - Für insgesamt 900 000 Euro soll die Gardelegener Stadt-, Kreis- und Gymnasialbibliothek noch schöner, moderner und nutzerfreundlicher werden. Für das Geld aus den Förderprogrammen „Stadtumbau Ost“ und „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ werden umfangreiche Umbaupläne umgesetzt. Unter anderem sind eine grüne Dachterrasse für Veranstaltungen, Lagerflächen, Büroarbeitsplätze, ein Raum für den Bibliotheksförderverein sowie die Beseitigung brandschutztechnischer Mängel geplant.

Derzeit sind Büro- und Lagerräume nicht in auszureichender Anzahl vorhanden, erklärt Bibliotheksleiterin Laura Zerneke. Im einzigen abgeschlossenen Treppenraum, dem Fluchtweg, befänden sich Arbeitsplätze und Lagerflächen. Das Personal-WC entspreche nicht den Standards und die Garage befinde sich in marodem Zustand und könne nicht mehr als Lager genutzt werden.

Im Erdgeschoss soll nun ein Personalbereich entstehen, mit Büros, Personal-WC und Teeküche. Dazu wird ein eingeschossiger Anbau auf der Hofseite errichtet, welcher später im Obergeschoss als „grüne“ Dachterrasse für Veranstaltungen genutzt werden soll. Ein vorhandener Lagerraum im Obergeschoss wird zu einem multifunktional nutzbaren Raum für Bibliotheksbesucher umfunktioniert und neue Lagerflächen entstehen im gegenwärtig ungenutzten Dachraum. Damit diese Räume über den vorhandenen Aufzug erreichbar sind, wird hofseitig im Dachgeschoss ein zusätzlicher Gang errichtet, um einen barrierefreien Zugang zu ermöglichen.

Entstanden in den 90er Jahren

Das Gebäude der jetzigen Bibliothek entstand Mitte der 1990er Jahre, indem ein ehemaliges Heizhaus und eine frühere Umformstation umgebaut und zusammengefasst wurden.

In den vergangenen Jahren wurde das Angebot der Bibliothek an die multimediale Welt angepasst. E-Books, Streaming-Dienste, interaktive Spiele, Gaming-Events gehören inzwischen ebenso zum Tagesgeschäft wie die klassische Buchausleihe, auch Abendveranstaltungen und Lesungen für Erwachsene gibt es in Kooperation mit dem Bibliotheksförderverein und Altmarkkreis Salzwedel.