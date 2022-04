Sanierung Ist Gehwegausbau in Neuendorf am Damm momentan nicht nötig?

Der Ausbau der Ortsdurchfahrt in Neuendorf am Damm wird keine Gemeinschaftsmaßnahme von Landesstraßenbaubehörde (LSBB) und Kommune. Baulastträger des Straßenausbaus ist die LSBB. Voraussichtlich 2022 soll der Ausbau erfolgen. Die Gehwege sind Sache der Kommune und werden in diesem Zuge, anders als anfangs geplant, nicht gemacht.