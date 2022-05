Jahresprogramm in Langobardenwerkstatt Zethlingen: Wie kämpften einst die Germanen?

Die neue Saison in der Langobardenwerkstatt Zethlingen, eine Außenstelle des Johann-Friedrich-Danneil-Museums in Salzwedel, startet mit einem neuen Veranstaltungsformat.

Zethlingen (vs) - Neben den offenen Werkstatttagen zu Saisonbeginn und -ende sowie den beliebten Ferienwerkstätten sollen sich nun Themensonntage etablieren. Zu diesen Veranstaltungen werden besondere Aspekte des germanischen Lebens näher beleuchtet. Unterstützt wird dies vom Förderverein der Langobardenwerkstatt. Was erwartet den Besucher?

Wie die Leiterin des museumspädagogischen Zentrums, Julia Gräf, und der Leiter des Schul- und Kulturamtes sowie der Museen des Altmarkkreises Salzwedel, Jochen Alexander Hofmann, informieren, sind für dieses Jahr drei solcher Themensonntag vorgesehen. Den ersten gibt es am 29. Mai. Von 11 bis 17 Uhr stehen Bewaffnung und Kampfweisen bei den Germanen und Römern im Mittelpunkt. Mitglieder des Fördervereins und weitere befreundete Römer- und Germanengruppen zeigen den Umgang mit Schwert, Pilum (Wurfspeer) und Schild. Die Besucher können selbst ein Teil der römischen Legion werden. Sie trainieren mit Schwert und Schild am Pfahl und erleben die Ausbildung eines jungen Camarguepferdes nach römischem Vorbild.

Veranstaltungen auf dem Mühlenberg in Zethlingen

Am Sonntag, 17. Juli, zeigen die Vereinsmitglieder beim zweiten Themensonntag, wie mit Axt und Schnitzmesser aus Holz Alltagsgegenstände angefertigt worden sind. Der Bau germanischer Holzhäuser, Klotzstühle oder gedrechselter Betten werden erläutert. Höhepunkte für die Kinder sind das Feuer machen mit Stein, Stahl und Zunder. Außerdem können sie die Wippdrechselbank ausprobieren oder einen Traumfänger aus Weide oder Binsen flechten.

Der dritte Themensonntag findet am 21. August statt. Dann stehen Schafe und Pflanzen für Kleidung, Farben und Düfte im Fokus.

Für das museumspädagogische Zentrum werden neue Mitstreiter gesucht, teilt Gräf mit. Wer gern mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, Interesse am Alltagsleben der Germanen hat und da Schulklassen in der Regel an den Wochentagen in die Langobardenwerkstatt kommen, dann auch Zeit hat, melde sich im Danneil-Museum unter der Telefonnummer 03901/42 33 80 oder per E-Mail unter [email protected]

Sonntag, 15. Mai, 11 bis 17 Uhr Tag der offenen Tür zum Internationalen Museumstag

Sonntag, 29. Mai, 11 bis 17 Uhr 1. Themensonntag

Sonntag, 17. Juli, 11 bis 17 Uhr 2. Themensonntag

Werkstatttage sind während der Sommerferien dienstags und mittwochs jeweils von 10 bis 14 Uhr.

Sonntag, 21. August, 11 bis 17 Uhr 3. Themensonntag

Sonntag, 25. September, 11 bis 17 Uhr Werkstatttag zum Saisonabschluss