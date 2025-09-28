Zwei Wertungen und ein besonders spannendes Finale Jetzt schlägt's 13 beim Simson-Rennen in Kakerbeck
Eine Staubwolke lag am Wochenende über Kakerbeck. Zum 13. Mal hatte der 1. FCKW ein spannendes Simson-Rennen organisiert, bei dem nichts dem Zufall überlassen wurde.
Aktualisiert: 28.09.2025, 20:32
Kakerbeck - Was für ein Herzschlagfinale! Beim Simson-Rennen in Kakerbeck, bei dem es abermals nicht nur die 24-Stunden-Wertung gab, entschieden bei der Kurzvariante über sechs Stunden am Ende anderthalb Minuten über Platz eins und zwei.