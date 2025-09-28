Zum Thema „Jüdisches Leben Deutschland“ werden Wladimir Kaminer und weitere interessante Gäste in Havelberg begrüßt.

Dompfarrer Teja Begrich freut sich auf die nächsten Havelberger Dialoge zum Thema „Jüdisches Leben in Deutschland“. Eine Auswahl der Bücher der eingeladenen Autoren steht im Paradiessaal zum Verkauf bereit.

Havelberg. - Wieder geht es in den Havelberger Dialogen um jüdisches Leben in Deutschland. Wieder ist es Pfarrer Teja Begrich gelungen, interessante Gesprächspartner in die Domstadt zu holen. Für sein Engagement zu diesem Thema angesichts der aktuellen Geschehnisse in Israel und Palästina bezeichnen ihn manche als mutig. Er sagt: „Ich bin nicht mutig, ich mach' es einfach.“