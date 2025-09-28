Das Defizit im Haushalt von Havelberg steigt nächstes Jahr auf 2,74 Millionen Euro. Es gibt weniger Geld vom Land Sachsen-Anhalt. Was wird aus freiwilligen Aufgaben?

Der Schuldenberg wächst in Havelberg weiter. Im Rathaus müssen Verwaltung und Stadträte darüber sprechen, wie es weitergehen soll.

Havelberg. - Was die Finanzen der Hansestadt Havelberg betrifft, werden die Nachrichten nicht besser. Ein Defizit von gut einer Million Euro schleppt die Stadt seit Jahrzehnten mit sich rum. Nun wird das Loch im Haushalt mehr als doppelt so groß. Diese Nachricht hat die Stadträte auf ihrer jüngsten Sitzung schockiert.