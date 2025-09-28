weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Finanzausstattung von Kommunen: Schocknachricht für die Stadt Havelberg: Der Schuldenberg wächst

Das Defizit im Haushalt von Havelberg steigt nächstes Jahr auf 2,74 Millionen Euro. Es gibt weniger Geld vom Land Sachsen-Anhalt. Was wird aus freiwilligen Aufgaben?

Von Andrea Schröder 28.09.2025, 18:55
Der Schuldenberg wächst in Havelberg weiter. Im Rathaus müssen Verwaltung und Stadträte darüber sprechen, wie es weitergehen soll.
Der Schuldenberg wächst in Havelberg weiter. Im Rathaus müssen Verwaltung und Stadträte darüber sprechen, wie es weitergehen soll. Foto: Andrea Schröder

Havelberg. - Was die Finanzen der Hansestadt Havelberg betrifft, werden die Nachrichten nicht besser. Ein Defizit von gut einer Million Euro schleppt die Stadt seit Jahrzehnten mit sich rum. Nun wird das Loch im Haushalt mehr als doppelt so groß. Diese Nachricht hat die Stadträte auf ihrer jüngsten Sitzung schockiert.