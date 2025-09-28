Finanzausstattung von Kommunen Schocknachricht für die Stadt Havelberg: Der Schuldenberg wächst
Das Defizit im Haushalt von Havelberg steigt nächstes Jahr auf 2,74 Millionen Euro. Es gibt weniger Geld vom Land Sachsen-Anhalt. Was wird aus freiwilligen Aufgaben?
28.09.2025, 18:55
Havelberg. - Was die Finanzen der Hansestadt Havelberg betrifft, werden die Nachrichten nicht besser. Ein Defizit von gut einer Million Euro schleppt die Stadt seit Jahrzehnten mit sich rum. Nun wird das Loch im Haushalt mehr als doppelt so groß. Diese Nachricht hat die Stadträte auf ihrer jüngsten Sitzung schockiert.