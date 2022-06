Jugendfeuerwehrwettkampf in Kakerbeck: Trophäe geht nach Hamburg

Kakerbeck - Die Arme zur Sicherheit ein wenig vom Körper weggehalten, die Schritte vorsichtig gesetzt. Mit verbundenen Augen und nur über Funk von ihrer Gruppenführerin Josi Richen angeleitet mussten Vincent Peine und Kim Köthke von der Jävenitzer Jugendwehr in der richtigen Reihenfolge vom Standrohr aus einen B-Schlauch und einen C-Schlauch ausrollen, beides an einen Verteiler koppeln, dann noch das C-Strahlrohr anbringen, um am Ende einige Meter weiter zwischen zwei Stangen in Angriffsstellung zum Stehen kommen.