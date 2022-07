Jugendfeuerwehr Jugendwehrzeltlager des Kreisfeuerwehrverbandes Gardelegen: Wie baut man einen Verteiler zusammen?

Einen Vorgeschmack auf die großen Sommerferien – das gab es für 280 Mädchen und Jungen aus 16 Jugendfeuerwehren am Wochenende in Kakerbeck. Beim großen Zeltlager gab es in diesem Jahr vor allem viel Spiel und Spaß – und am Ende auch Urkunden und Pokale.