Eine Frau steht an der Spitze eines wichtigen Bereiches der Stadtverwaltung Gardelegen. Sie ist für die Wirtschaftsförderung zuständig. Und da geht es auch um Neuansiedlungen.

Gardelegen - Sie ist jung, sehr motiviert, verbindlich, freundlich mit einem strahlenden Lächeln, sie spricht Englisch und Französisch – die neue Wirtschaftsförderin der Hansestadt Gardelegen, Jessica Richter. Wer ist die junge Frau, die ein wichtiges Ressort in der Verwaltung betreut?

Jessica Richter stammt gebürtig aus Chemnitz, hat in Riesa ein duales Studium im Bereich Betriebswirtschaftslehre/Marketing absolviert, danach in einem mittelständischen Unternehmen in der Altmark unter anderem als kaufmännische Leitung gearbeitet und war im Anschluss zweieinhalb Jahre im Altmärkischen Regionalmarketing- und Tourismusverband im Bereich Marketing tätig.

Jetzt hat sie sich eine neue Herausforderung gesucht, und damit ist ihr Wohnort nun auch zu ihrem Arbeitsort geworden. Seit dem 1. Juli ist sie in der Stadtverwaltung tätig. „Ich freue mich darauf, die Hansestadt Gardelegen beim Stadt- und Standortmarketing zu unterstützen und die lokale Wirtschaft zu stärken“, betont Jessica Richter.

Demnächst stehen erste Unternehmensbesuche für den persönlichen Austausch an. Unternehmer und Netzwerkpartner sind eingeladen, mit der neuen Wirtschaftsförderin ins Gespräch zu kommen, um gemeinsam Ideen für die Bewältigung der Herausforderungen der Zukunft zu entwickeln.

Ihr aktuelles Projekt ist der Verfügungsfonds im Rahmen der Städtebauförderung, der für kleine, auch private Vorhaben Fördermöglichkeiten zur Stärkung und Belebung der Altstadt und Bahnhofsvorstadt bietet. Auch das Heimatshoppen wird mit dem großen Herbstmarkt am Dienstag, 10. Oktober, wieder stattfinden. Bewährte Veranstaltungen wie das Kindertagsfest, die Nikolausstiefelaktion, die Azubi-Messe und der City-Beach-Cup werden von Jessica Richter weiterhin mit organisiert und begleitet.

Unternehmerfrühstück

Außerdem ist für das nächste Jahr wieder geplant, bei den Unternehmerfrühstücken in Zusammenarbeit mit der Industrie- und Handelskammer Wirtschaftsakteure vor Ort zusammenzubringen. Zu ihren Aufgaben gehören auch die Bewerbung des Stadtgutscheines, die Betreuung der Netzwerkpartner sowie die Bearbeitung von Standortanfragen und Akquise von Fördermitteln.

„Der neue Job ist für mich eine spannende Herausforderung und passt gut zu dem, was ich bisher gemacht habe. Vermutlich entwickelt jeder in den ersten Tagen in einem neuen Arbeitsumfeld neue Ideen, aber ich möchte zunächst das Gute, das bereits existiert, weiterführen und die Projektabläufe dahinter kennenlernen“, sagt Jessica Richter im Volksstimme-Gespräch.

Die junge Frau hat es übrigens der Liebe wegen aus dem schönen Sachsenland in die ebenso schöne Altmark verschlagen. In ihrer Freizeit engagiert sich Jessica Richter bei den Gardelegener Bürgerparkmachern. Sie ist außerdem als ehrenamtliche Betreuerin tätig. Und sie ist zudem auch gern kreativ tätig und malt abstrakte Bilder auf Leinwand.

Jessica Richter ist die Nachfolgerin von Julia Schlüsselburg. Die hatte dieses Ressort am 1. August 2015 übernommen. Ende April dieses Jahres hatte sie die Verwaltung aus persönlichen und beruflichen Gründen verlassen. Ihre Vorgängerin wiederum war Gardelegens Bürgermeisterin Mandy Schumacher, die vor ihrer Wahl zur Stadtchefin diese Funktion inne hatte. Erster Wirtschaftsförderer der Stadt war Peter Timme.