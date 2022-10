Simsonrennen Kakerbeck: Kult-Mopeds fahren an die Spitze

Der Rundkurs war mit 1540 Metern länger als je zuvor beim Simson-Rennen des 1. FCKW in Kakerbeck. Das Allertaler Jagdgeschwader schaffte 521 Runden in 24 Stunden, AssKick 152 Runden in 6 Stunden. Eine gelungene Veranstaltung.