Kalbe: Arbeiten an der Brücke über den Augraben auf der L15

Die neugebaute Augrabenbrücke soll an die Straße angeschlossen werden. Was bedeutet dies für Autofahrer?

Die Augrabenbrücke soll an die Straße angebunden werden..

Jeetze (vs) - Die Arbeiten an der neuen Brücke über den Augraben zwischen Störpke und Jeetze verlaufen wie geplant. Der Überbau und die Brückenkappen wurden bereits betoniert. Nun wird der Ersatzneubau an die Landesstraße (L) 15 angebunden, wie das Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt informiert. Das hat für Autofahrer Konsequenzen.