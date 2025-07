Eine Stadt nur für Kinder: Beliebtes Ferienprojekt ist für eine Woche in Ummendorf aufgebaut. Kinder aus zehn Schulen waren dabei und genossen das Gemeinwohl in ihrer Kommune.

Ummendorf. - Die „stadtliche“ Ferienwoche in der Oberen Aller schickt sich allmählich an, Traditionscharakter zu entwickeln. Bereits zum dritten Mal seit 2021 war „Börderado“ angesagt – diesmal auf dem Burggelände der Grundschule Ummendorf. Premiere hatte das Projekt vor vier Jahren als „Völpkerado“ in Völpke, 2023 war die Schülerstadt in Harbke stationiert. Es handelt sich um eine einrichtungsübergreifende Aktion unter Federführung der Schulsozialarbeiter der AWO-Netzwerkstelle.

„Ein Demokratieprojekt“, wie Birka Hübener, Koordinatorin der Netzwerkstelle, erklärt, „das ganz viele Angebote und Initiativen unter einen Hut bringt, die Kinder aktiv mitnimmt und vor allem natürlich Spaß bereiten soll.“ Den hatten die rund hundert Jungen und Mädchen eine Woche lang auf dem Schulhof in Ummendorf, der zugleich auch Burggarten ist.

In der Tanzschule waren Akrobatik und Breakdance angesagt. Foto: Ronny Schoof

Der Name „Börderado“ ist abgeleitet vom Mythos Eldorado, der sagenhaften Goldstadt in Südamerika. Es soll damit das spezielle Merkmal von Börderado unterstrichen werden: eine eigene Stadt für Kinder, geführt von Kindern, belebt mit Kindern. Mit gewissen gesellschaftlichen Regeln, einem groben Rahmenablauf und auch mit eigener Währung. Freie Entfaltung unter demokratischen Grundsätzen steht an oberster Stelle.

Dafür sorgten auch diesmal zahlreiche Anlaufstellen, an denen die Kinder ihren „Berufen“ nachgehen, die Verwaltung übernehmen oder Freizeit- und Unterhaltungsaktivitäten frönen konnten. Gut zwei Dutzend Institutionen vom Rathaus und Arbeitsamt über Buchbinderei, Kerzengießerei, Holz- und Grafikwerkstatt bis hin zu Zirkus, Postamt, Schmuck- und Blumenlädchen.

Lesen Sie auch: Wie Harbker Kinder Demokratie lernen

Im Schönheitssalon ließen sich Haut und Haare schick dekorieren, Tanz-, Theater- und Musikschule dienten der Ausübung der feinen Künste, und sogar die Astronautenausbildung war in Börderado möglich. Breiten Raum über die ganze Woche nahmen zudem die Themen Naturschutz, Erste Hilfe und Kinderrechte ein. „An dieser Stelle“, so Birka Hübener, „ein großes Lob und ein Riesendankeschön an alle unterstützenden Einrichtungen und Personen. Sie alle aufzuzählen, würde den Rahmen sprengen. Aber man sieht ja, wieviel verschiedene Angebote hier für Abwechslung und lehrreiche Tage sorgen.“

Freizeitspaß zwischen Beruf und Bürgermesterwahl in Börderado. Dafür gab es Angebote wie Zirkus, Sportmobil und Schönheitssalon in der Kinderstadt. Foto: Ronny Schoof

Im Vergleich zu den ersten beiden Börderado-Projekten habe man inhaltlich nochmal aufgestockt: „Wir kommen diesmal auf 40 Stände. Zehn Schulen aus der Region sind vertreten. Gern würden wir das noch auf weitere Einrichtungen und Kinder erweitern, aber das ist eben auch eine Frage der Kosten und des Aufwands.“