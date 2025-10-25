weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Demokratie in Gefahr?: Kalbe: „Bevor es zu spät ist“ – Seminar warnt vor Angriff auf Freiheit und Verantwortung

In Kalbe wird über Hannah Arendt diskutiert – und über Macht, Ideologie und Verantwortung. Wolfram Tschiche zeigt: Denken ist Widerstand. Warum ist das heute wichtig?

Von Christiane Reinert 25.10.2025, 07:30
Was kann ihr Denken heute noch bewirken? Ein Seminar in Kalbe lädt zur Auseinandersetzung mit Hannah Arendt ein.
Kalbe/BISMARK. - Hannah Arendt gilt als eine der schärfsten politischen Denkerinnen des 20. Jahrhunderts. Ihre Analysen zu Macht, Totalitarismus und Verantwortung sind Klassiker der politischen Theorie und zugleich erschreckend aktuell.