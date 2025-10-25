weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Taxi für den Nachwuchs: Jugendhaus macht mobil: Neues JuMo fährt ab sofort durch Elbe-Parey und transportiert die Jugend

Damit Kinder und Jugendliche die Angebote des Jugendhauses Parey besser nutzen können, fährt neuerdings das Jugendmobil durch die Gemeinde Elbe-Parey. Wie man mitfahren kann und wo das JuMo wann Halt macht.

Von Louis Hantelmann 25.10.2025, 08:07
Laura Karbe fährt mit dem Jugendmobil ab sofort feste Punkte in Elbe-Parey an, um die Kinder und Jugendlichen zum Jugendhaus und wieder nach Hause zu bringen.
Laura Karbe fährt mit dem Jugendmobil ab sofort feste Punkte in Elbe-Parey an, um die Kinder und Jugendlichen zum Jugendhaus und wieder nach Hause zu bringen. Foto: Jugendhaus Parey

Parey. - Damit mehr Kinder und Jugendliche aus der Gemeinde Elbe-Parey an den Angeboten und Aktivitäten des örtlichen Jugendhauses teilnehmen und dort ihre Freunde treffen können, macht dieses nun mobil: Denn seit dem 15. Oktober ist JuMo, das Jugendmobil, im Einsatz.