Damit Kinder und Jugendliche die Angebote des Jugendhauses Parey besser nutzen können, fährt neuerdings das Jugendmobil durch die Gemeinde Elbe-Parey. Wie man mitfahren kann und wo das JuMo wann Halt macht.

Jugendhaus macht mobil: Neues JuMo fährt ab sofort durch Elbe-Parey und transportiert die Jugend

Laura Karbe fährt mit dem Jugendmobil ab sofort feste Punkte in Elbe-Parey an, um die Kinder und Jugendlichen zum Jugendhaus und wieder nach Hause zu bringen.

Parey. - Damit mehr Kinder und Jugendliche aus der Gemeinde Elbe-Parey an den Angeboten und Aktivitäten des örtlichen Jugendhauses teilnehmen und dort ihre Freunde treffen können, macht dieses nun mobil: Denn seit dem 15. Oktober ist JuMo, das Jugendmobil, im Einsatz.