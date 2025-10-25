Taxi für den Nachwuchs Jugendhaus macht mobil: Neues JuMo fährt ab sofort durch Elbe-Parey und transportiert die Jugend
Damit Kinder und Jugendliche die Angebote des Jugendhauses Parey besser nutzen können, fährt neuerdings das Jugendmobil durch die Gemeinde Elbe-Parey. Wie man mitfahren kann und wo das JuMo wann Halt macht.
25.10.2025, 08:07
Parey. - Damit mehr Kinder und Jugendliche aus der Gemeinde Elbe-Parey an den Angeboten und Aktivitäten des örtlichen Jugendhauses teilnehmen und dort ihre Freunde treffen können, macht dieses nun mobil: Denn seit dem 15. Oktober ist JuMo, das Jugendmobil, im Einsatz.